В Ростовской области на территории СНТ ночью сгорели четыре грузопассажирских «Газели»

В ночь на 9 февраля в Ростовской области сгорели четыре грузопассажирских автомобиля «Газель», которые были припаркованы на территории честного домовладения, сообщает telegram-канал МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

Инцидент случился на территории частного домовладения в садоводческом товариществе «Яблочко» Аксайского района. Сообщение о возгорании на улице Пороховая балка поступило в службу «112» в 3.35 утра. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 25 квадратных метров в 4.02, а к 4.25 утра открытое горение было полностью ликвидировано.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины возгорания и предварительный размер ущерба. Также выясняется личность собственника домовладения.

Фото: telegram-канал МБУ АР «УПЧС» Аксайского района