В Ростовской области при благоустройстве территорий сделают акцент на озеленении и ограничит мощение плиткой

В Ростовской области скорректировали подход к согласованию проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что теперь приоритетом станут решения, адаптированные к местному климату: высадка крупных деревьев, создающих тень, грамотное зонирование для защиты от ветра и расширение зеленых зон вместо избыточного мощения плиткой.

Механизм софинансирования позволяет муниципалитетам компенсировать до 98% стоимости работ за счет средств федерального и областного бюджетов. Выполнять и оплачивать работы можно поэтапно при наличии банковской гарантии. Особое внимание уделяется качеству дизайн-проектов, к разработке которых привлекаются авторитетные архитекторы и дизайнеры.

«Согласен с экспертами: нужны простые и функциональные решения для комфортного отдыха и семейных прогулок. На площадках должны быть зоны для малышей и подростков, а в парках — достаточно тени, освещения и удобных мест для отдыха. Между тем во многих ранее рассмотренных проектах наблюдались минимум зелёных насаждений и большие пространства, выложенные тротуарной плиткой. И главное — качество! Результат должен радовать людей десятилетиями», — подчеркнул глава региона.

Министерство ЖКХ и областной центр компетенций готовы оказывать муниципалитетам методическую помощь на всех стадиях. При этом от глав городов и районов ожидают личного контроля за каждым этапом — от подготовки проекта до сдачи объекта. Для местных бюджетов это возможность масштабного благоустройства при минимальных собственных расходах. Например, при стоимости проекта до 5 миллионов рублей затраты муниципалитета могут составить всего 100 тысяч рублей.

Фото: мессенджере «MAX» Юрия Слюсаря