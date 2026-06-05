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Незаконно хранящееся оружие жители Дона могут сдать за вознаграждение

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Управление Росгвардии по Ростовской области напомнило жителям региона о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства. За это предусмотрено денежное вознаграждение.

#Официально

В ведомстве уточнили, что такие меры направлены на усиление борьбы с незаконным оборотом оружия на территории области. В рамках проводимых мероприятий граждане могут передать запрещенные предметы без риска привлечения к ответственности и получить за это выплату.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданные предметы и вещества составляют:

  • 10 000 рублей за пистолет, револьвер;
  • 16 000 рублей за автомат, пулемет;
  • 8000 рублей за винтовку, карабин;
  • 2000 рублей за охотничье гладкоствольное оружие;
  • 500 рублей за газовый пистолет (револьвер) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного и иностранного производства;
  • 1000 рублей за самодельное стреляющее устройство;
  • 10 рублей за 1 грамм взрывчатого вещества (тротил, аммонит, гексоген и другое);
  • 1000 рублей за 1 штуку взрывного устройства;
  • 100 рублей за 1 штуку средства взрывания;
  • 5000 рублей за боевую гранату (Ф-1, РГД-5, РГН и другие);
  • 1000 за мину инженерную (саперная мина);
  • 1 рубль за патрон к стрелковому оружию (за  1 штуку);
  • 20 000 за гранатомет;
  • 500 рублей за 1 боеприпас времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряды).

Для того, чтобы добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и получить вознаграждение, необходимо обратиться в территориальный орган ГУ МВД России по Ростовской области по месту жительства.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда

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