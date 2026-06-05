Незаконно хранящееся оружие жители Дона могут сдать за вознаграждение

Управление Росгвардии по Ростовской области напомнило жителям региона о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства. За это предусмотрено денежное вознаграждение.

В ведомстве уточнили, что такие меры направлены на усиление борьбы с незаконным оборотом оружия на территории области. В рамках проводимых мероприятий граждане могут передать запрещенные предметы без риска привлечения к ответственности и получить за это выплату.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданные предметы и вещества составляют:

10 000 рублей за пистолет, револьвер;

16 000 рублей за автомат, пулемет;

8000 рублей за винтовку, карабин;

2000 рублей за охотничье гладкоствольное оружие;

500 рублей за газовый пистолет (револьвер) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного и иностранного производства;

1000 рублей за самодельное стреляющее устройство;

10 рублей за 1 грамм взрывчатого вещества (тротил, аммонит, гексоген и другое);

1000 рублей за 1 штуку взрывного устройства;

100 рублей за 1 штуку средства взрывания;

5000 рублей за боевую гранату (Ф-1, РГД-5, РГН и другие);

1000 за мину инженерную (саперная мина);

1 рубль за патрон к стрелковому оружию (за 1 штуку);

20 000 за гранатомет;

500 рублей за 1 боеприпас времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряды).

Для того, чтобы добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и получить вознаграждение, необходимо обратиться в территориальный орган ГУ МВД России по Ростовской области по месту жительства.

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