Благоустройство Таганрога получило поддержку градообразующего предприятия

Сотрудники завода провели уборку территории и покос травы по ул. Инструментальной.

В ходе недавней рабочей встречи главы Таганрога Светланы Камбуловой с руководителем АО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Николаем Савицких стороны обсудили итоги совместной работы по благоустройству города, констатировав, что взаимодействие муниципалитета и предприятия уже приносит конкретные результаты.

В рамках достигнутых ранее договоренностей сотрудники завода провели покос травы и уборку территории, прилегающей к улице Инструментальной. По словам главы города, это заметный вклад в санитарное состояние и облик городской среды.

«Благодарю Николая Владимировича и весь коллектив предприятия за помощь и инициативность. Такая поддержка — ещё один яркий пример плодотворного сотрудничества и готовности решать общие задачи», — написала Светлана Камбулова.

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Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой