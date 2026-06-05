Новый распределительный центр Wildberries в Ростовской области ускорит доставку и создаст рабочие места

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о поддержке донского бизнеса на Wildberries.

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и главный исполнительный директор объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе, в том числе на продвижение местных брендов на федеральном уровне.

В рамках встречи стороны обсудили проект «Платформа роста», который RWB запустила в декабре 2024 года при поддержке Агентства стратегических инициатив. Проект предоставляет донским производителям комплекс инструментов для выхода на маркетплейс: образовательные программы, помощь в продвижении, включая наружную рекламу, и персональное сопровождение.

Участвовать могут местные компании с зарегистрированным товарным знаком, продукцией со сроком годности от трех месяцев и достаточным уровнем локализации производства, информирует портал правительства региона.

«Одной из ключевых целей нашей работы является помощь предпринимателям и популяризация донских брендов на онлайн-платформах. В связи с этим партнерство с Wildberries открывает для местных производителей уникальную возможность добиться известности по всей стране. Мы обсудили условия участия наших компаний в проекте «Платформа Роста». Подключиться к нему могут все производители, чья продукция на 50% и более локализована на Дону», — отметил Юрий Слюсарь.

Также на встрече затронули строительство крупного распределительного центра Wildberries на территории Ростовской области. Соглашение предусматривает регулярный обмен информацией, проведение совместных форумов и круглых столов, информационную поддержку предпринимателей. Ожидается, что новый логистический центр ускорит доставку и создаст рабочие места, а «Платформа роста» позволит малым брендам из отдаленных районов области выйти на общероссийский рынок, сохраняя локальную идентичность.

Справка: RWB образована в результате слияния IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Цель объединения — создание цифровой торговой платформы и инструментов для развития малого и среднего бизнеса. Компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Эфиопии, а также импортирует товары из Китая и ОАЭ.

Фото: donland.ru

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