После прохладного начала лета в Ростовской области наступит жара до +38 градусов

Начальник Ростгидромета Елена Назарова предупредила жителей Ростовской области о том, что прохладная погода в начале лета задержится не надолго — жара в регионе еще наступит. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС Юг.

«Май был типичным по температуре, как и следовало ожидать. Июнь, вероятно, будет таким же. Однако жара еще даст о себе знать – это обычное явление для нашего края», — отметила Назарова.

По словам эксперта, до 10 июня на Дону сохранится достаточно неустойчивая погода. Пока у земли фиксируется антициклон, а на высоте, наоборот, — циклон. Поэтому во второй половине дня и вечерами местами возможны дожди с грозами. Июнь обещает стать самым дождливым — осадки будут выпадать два-три раза в неделю. Однако уже к концу первой декады месяца температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Назарова добавила, что в Ростовской области за последние десять лет температура дважды достигала 40 градусов, побив исторические максимумы. В 2026 году пик жары ожидается в конце июля — начале августа: возможны +37…+38 градусов в тени. При этом держаться жара будет дольше обычного.

«В последнее время наблюдается тенденция к более длительным периодам экстремальной жары, когда температура превышает +30…+35 градусов в тени. Если раньше такие условия держались неделю или две, то теперь они могут продолжаться до десяти дней и более. Устойчивое похолодание начиналось в прежние годы примерно после 25 августа. Сейчас же в сентябре мы регулярно отмечаем температуры выше +30 градусов», — пояснила начальник Ростгидромета.

Фото Сергея Плишенко