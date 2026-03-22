В Ростовской области держатели Пушкинской карты смогут посещать музеи с родителями до 5 апреля

21 марта в Ростовской области стартовала федеральная акция «Веди родителей в музей», рассчитанная на держателей Пушкинской карты. До 5 апреля молодые люди смогут приобрести билеты для своих родителей со скидкой 10%, купив предварительно входной билет для себя в одном из участвующих учреждений культуры.

Как сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев, в акции принимают участие ведущие площадки региона, включая Ростовский государственный музыкальный театр, Театр драмы имени Максима Горького, Таганрогский и Азовский музеи-заповедники. Программа «Пушкинская карта», являющаяся частью национального проекта «Семья», призвана вовлекать молодежь в культурную жизнь и способствовать семейному досугу.

Номинал карты составляет 5000 рублей, при этом 2000 рублей из этой суммы можно направить на покупку билетов в кинотеатры.

