На Дону после массированной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошли пожары, есть погибший и раненые

В ночь на 18 июня в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. Силы ПВО уничтожили около шести десятков вражеских дронов. В результате удара на железнодорожной станции поврежден тепловоз, есть погибший и пострадавшие.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники атаковали город Каменск-Шахтинский, а также пять районов: Верхнедонской, Миллеровский, Милютинский, Чертковский и Шолоховский.

«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Также есть двое раненых среди сотрудников грузовой станции вокзала. Они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

Во время воздушной атаки был поврежден тепловоз, а также произошли возгорания объектов. Один из пожаров в Красносулинском районе уже ликвидирован. На месте другого пожара в городе Гуково работают экстренные службы — это территория коммерческих объектов. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

Тем временем Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железнодорожной станции Гуково. Исполняющий обязанности Лиховского транспортного прокурора Сергей Рудов координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия.

Фото из архива