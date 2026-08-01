Таганрог и еще четыре района Дона попали под атаку минувшей ночью

Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Свыше 20 украинских беспилотника уничтожены минувшей ночью в воздушной пространстве Ростовской области. Атаке подверглись Таганрог и еще четыре района донского региона: Неклиновский, Мясниковский, Верхнедонской, Матвеево-Курганский. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь, уточнив, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь 1 августа российские дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 274 украинских беспилотника самолетного типа. Беспилотные аппараты были уничтожены в воздушном пространстве над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

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