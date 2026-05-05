В Ростовской области ищут организаторов нелегального промысла раков в Соколовском водохранилище

В Ростовской области в акватории Соколовского водохранилища полицейские и инспекторы рыбоохраны обнаружили 144 незаконно установленные раколовки. Для поиска использовались служебные катера и беспилотные летательные аппараты.

Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической операции «Путина – 2026». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, все ловушки изъяли, а находившихся в них более четырех тысяч раков сразу вернули в естественную среду обитания. По оценкам специалистов, сумма предотвращенного ущерба превысила 1 миллион рублей.

«Сейчас материал проверки о незаконной добыче водных биологических ресурсов зарегистрирован. Полицейские устанавливают личности организаторов нелегального промысла», — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что лодку, электроудочку, сачок с проводами и улов судака с лещом изъяли у браконьеров донские полицейские.

Фото ГУ МВД по РО