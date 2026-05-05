Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области ищут организаторов нелегального промысла раков в Соколовском водохранилище

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Ростовской области в акватории Соколовского водохранилища полицейские и инспекторы рыбоохраны обнаружили 144 незаконно установленные раколовки. Для поиска использовались служебные катера и беспилотные летательные аппараты.

Новости Ростовской области

Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической операции «Путина – 2026». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, все ловушки изъяли, а находившихся в них более четырех тысяч раков сразу вернули в естественную среду обитания. По оценкам специалистов, сумма предотвращенного ущерба превысила 1 миллион рублей.

«Сейчас материал проверки о незаконной добыче водных биологических ресурсов зарегистрирован. Полицейские устанавливают личности организаторов нелегального промысла», — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что лодку, электроудочку, сачок с проводами и улов судака с лещом изъяли у браконьеров донские полицейские.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьерство новости происшествия раки Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru