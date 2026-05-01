Главная » Новости Ростовской области

Лодку, электроудочку, сачок с проводами и улов судака с лещом изъяли у браконьеров донские полицейские

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

В Ростовской области полицейские задержали двух браконьеров, которые занимались незаконной рыбалкой с помощью электороудочки и сачка с электропроводами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.  

Новости Ростовской области

Двое жителей Волгодонска 52 и 32 лет промышляли незаконной ловлей рыбы в акватории Цимлянского водохранилища. У них изъяли лодку из ПВХ, запрещенные орудия лова, а также рыбу разных пород — судака, леща и сазана. По данным ведомства, ущерб водным биоресурсам превысил 57 тысяч рублей.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону продолжаются масштабные рейды в рамках операции «Путина-2026».

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьерство новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru