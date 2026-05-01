Лодку, электроудочку, сачок с проводами и улов судака с лещом изъяли у браконьеров донские полицейские

В Ростовской области полицейские задержали двух браконьеров, которые занимались незаконной рыбалкой с помощью электороудочки и сачка с электропроводами, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Двое жителей Волгодонска 52 и 32 лет промышляли незаконной ловлей рыбы в акватории Цимлянского водохранилища. У них изъяли лодку из ПВХ, запрещенные орудия лова, а также рыбу разных пород — судака, леща и сазана. По данным ведомства, ущерб водным биоресурсам превысил 57 тысяч рублей.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону продолжаются масштабные рейды в рамках операции «Путина-2026».

