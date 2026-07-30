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В Ростовской области 17-летний пассажир пострадал при взрыве колеса электровелосипеда на М-4 Дон

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29 июля в Ростовской области 17-летний подросток попал в больницу после того, как на ходу взорвалось заднее колесо у электровелосипеда.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел около 18.10 на 1060-м километре трассы М-4 «Дон», сообщили в региональной Госавтоинспекции. За рулем электровелосипеда «Куго» находился 16-летний водитель. По предварительным данным, во время движения у транспортного средства взорвалось заднее колесо, из-за чего пассажир упал на обочину.

В результате аварии 17-летнего пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области водитель легковушки погиб, столкнувшись с фурой.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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