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В Ростове-на-Дону будут судить 15-летнего подростка за кражу с банковской карты

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Он нашел на тротуаре чужую карту и использовал ее для покупки фастфуда.

Новости Ростовской области

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 15-летний подросток, которого обвиняют в краже денег с чужой банковской карты. Следствие по делу завершено, материалы уже переданы в суд.

Как установили следователи, в марте 2026 года подросток вместе со знакомым нашел на тротуаре банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Используя функцию бесконтактной оплаты, он отправился в ресторан быстрого питания и потратил с карты более двух тысяч рублей. Кроме того, он попытался списать еще 1,2 тысячи рублей, но операция не прошла — на счете потерпевшей не хватило средств. Похищенными деньгами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению.

Дело возбуждено по двум статьям: кража с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и покушение на такое же преступление (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Следствие собрало достаточную доказательную базу, и обвинительное заключение уже утверждено.

Следственное управление СК России по Ростовской области напоминает: использование найденных банковских карт для любых операций без согласия владельца — уголовно наказуемое деяние. Ответственность за него наступает с 14 лет. В ведомстве рекомендуют сразу блокировать утерянные платежные средства и объяснять несовершеннолетним, что брать чужое недопустимо, чтобы уберечь их от преступлений.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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