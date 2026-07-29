40 кандидатов от 8 политических партий выдвинулись в Госдуму от Ростовской области

Ростовский политолог Александр Сухарь считает, что предстоящие выборы отличаются высокой степенью конкурентности.

В сентябре жители Дона выберут тех, кто будет представлять регион в Государственной думе. По данным областного избиркома, от Ростовской области на выборы выдвинулись 40 кандидатов, которые представляют 8 различных политических партий.

Как отметил ростовский политолог Александр Сухарь, это показатель, который позволяет смело утверждать, что предстоящие выборы отличаются высокой степенью конкурентности.

«В избирательном бюллетене у нас присутствуют 8 политических партий. Они совершенно разные – разного политического спектра, разных политических идеологий. Это хорошо. Для разных частей нашего электората есть реальная возможность определить наиболее близких для себя кандидатов», — подчеркнул Александр Сухарь.

Эксперт также отметил, что кандидаты являются представителями различных сфер – среди них есть врачи, экономисты, бизнесмены, аграрии. Это люди, которые имеют за плечами большой опыт и знания. И это особенно важно в нынешних реалиях, когда Россия проводит специальную военную операцию и испытывает жесткие санкции со стороны Запада.

«Россия находится в непростых условиях, но мы боремся. И в этом уникальность выборной ситуации, что жители и все политические силы объединились во время угроз и вызовов, которые испытывает наша страна. И важно сохранить это единство, провести избирательный цикл качественно», — сказал политолог.

Напомним, выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. По информации областного избиркома, сейчас идет процесс регистрации кандидатов, после которого сформируют окончательные списки. Их избиратели увидят в бюллетенях.

На основе материалов с официальной страницы А. Сухаря

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