Житель Ростова может получить срок за подделку медсправки для работы лоцманом

Житель Ростова стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался получить лоцманское удостоверение с помощью поддельной медицинской справки. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки, проведенной Волго-Донской транспортной прокуратурой, выяснилось, что местный житель представил в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение предварительного медосмотра об отсутствии противопоказаний для работы на судах. На основании этого ему выдали лоцманское удостоверение.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании удостоверения недействительным. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены.

Кроме того, Ростовским линейным отделом МВД России на водном транспорте в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права) и части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

Ранее мы рассказали, что в Ростове предприниматель идет под суд за продажу икры, в которой были обнаружены опасные микроорганизмы.

Фото rostov.sledcom.ru