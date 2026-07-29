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Новый ГОСТ обязал такси устанавливать оранжевые фонари, а трамваи и автобусы — обеспечить информирование пассажиров

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С 1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к внешнему виду легковых такси. Документ, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, закрепляет единые стандарты для опознавательных знаков.

#В стране

Согласно стандарту, на крыше автомобиля должен быть установлен оранжевый фонарь с подсветкой. Номерной знак автомобиля необходимо дублировать на кузове — с правой и левой стороны на дверях, при этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом. Кроме того, обязательным элементом стала цветографическая схема в виде шахматной доски: квадраты контрастного цвета наносятся на боковые поверхности кузова и на сам опознавательный фонарь.

ГОСТ также регламентирует информационное обеспечение пассажирского наземного транспорта общего пользования — автобусов, троллейбусов и трамваев. Оно должно включать сведения о перевозке пассажиров, которые передаются звуковыми и визуальными средствами. Звуковое оповещение (названия остановок, напоминания об оплате проезда, информация о пересадках) обеспечивает водитель или автоинформатор. Визуальная информация размещается на указателях, схемах маршрутов и информационных табличках. Валидаторы обязаны подавать звуковые или световые сигналы, подтверждающие успешную оплату или её отсутствие.

Фото: © Софья Сандурская/ ТАСС

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Таганрогская правда

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