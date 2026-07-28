Смертельное ДТП в Ростовской области: водитель легковушки погиб, столкнувшись с фурой

Вечером 27 июля в Морозовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП: водитель легковушки погиб после столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 23.40 на 241-м километре трассы Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск». По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 при обгоне попутной машины на разрешенном для этого участке дороги не справился с управлением. Он допустил столкновение с встречным грузовиком Volvo с полуприцепом Schmitz.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травмы, от которых скончался в больнице. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за несоблюдения дистанции на трассе Р-260 в аварии погибли водитель и пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО