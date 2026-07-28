Главная » Новости Ростовской области

Смертельное ДТП в Ростовской области: водитель легковушки погиб, столкнувшись с фурой

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Вечером 27 июля в Морозовском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП: водитель легковушки погиб после столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 23.40 на 241-м километре трассы Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск». По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 при обгоне попутной машины на разрешенном для этого участке дороги не справился с управлением. Он допустил столкновение с встречным грузовиком Volvo с полуприцепом Schmitz.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травмы, от которых скончался в больнице. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за несоблюдения дистанции на трассе Р-260 в аварии погибли водитель и пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости погиб водитель происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru