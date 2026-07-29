Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 59 ветеранов СВО получили адаптивную одежду от фонда «Защитники Отечества»

На чтение 3 мин Просмотров 26 Опубликовано

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду.

Новости Ростовской области

Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 2800 комплектов адаптивной одежды. В Ростовской области 59 ветеранов СВО уже обеспечены адаптивной одеждой, сформировано еще 76 заявок на получение комплектов. Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Так, в Ростовской области филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил комплектом адаптивной одежды ветерана СВО Николая Гончаренко. Герой активно занимается адаптивной физкультурой, на днях достойно выступил в Чебоксарах в соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата, благодаря полученной одежде занятия стали еще более комфортными.

«Адаптивная одежда — это больше, чем просто комфорт. Она помогает вновь обрести уверенность и вернуться к динамичному образу жизни. Такая одежда не стесняет движений и учитывает индивидуальные особенности, связанные с последствиями травмы. Благодаря этому легче заниматься спортом, работать и ходить на разные события», – говорит Николай Гончаренко.

Особую роль в развитии индустрии адаптивной одежды в России играет Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который учредил и проводит Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера – ВЭБ.РФ и региональных правительств.

За три года проект вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс и стал платформой, которая дает возможность модельерам проявить талант и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Его участники – профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений – представляют работы в шести номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении». Окружные этапы «На крыльях» в текущем году проходят в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества».

Фото: ростовский филиал фонда «Защитники Отечества»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ветераны СВО новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru