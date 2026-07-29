В Ростовской области 59 ветеранов СВО получили адаптивную одежду от фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду.

Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 2800 комплектов адаптивной одежды. В Ростовской области 59 ветеранов СВО уже обеспечены адаптивной одеждой, сформировано еще 76 заявок на получение комплектов. Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Так, в Ростовской области филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил комплектом адаптивной одежды ветерана СВО Николая Гончаренко. Герой активно занимается адаптивной физкультурой, на днях достойно выступил в Чебоксарах в соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата, благодаря полученной одежде занятия стали еще более комфортными.

«Адаптивная одежда — это больше, чем просто комфорт. Она помогает вновь обрести уверенность и вернуться к динамичному образу жизни. Такая одежда не стесняет движений и учитывает индивидуальные особенности, связанные с последствиями травмы. Благодаря этому легче заниматься спортом, работать и ходить на разные события», – говорит Николай Гончаренко.

Особую роль в развитии индустрии адаптивной одежды в России играет Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который учредил и проводит Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера – ВЭБ.РФ и региональных правительств.

За три года проект вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс и стал платформой, которая дает возможность модельерам проявить талант и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Его участники – профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений – представляют работы в шести номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении». Окружные этапы «На крыльях» в текущем году проходят в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества».

Фото: ростовский филиал фонда «Защитники Отечества»