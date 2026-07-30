Федеральный эксперт Александр Брод высоко оценил работу Общественного штаба на Дону: «В регионе заданы высокие стандарты независимого контроля»

В продолжение подведения промежуточных итогов этапа выдвижения на выборах–2026 экспертную оценку ходу избирательной кампании в Ростовской области и работе регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами дал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

Федеральный эксперт отметил, что Ростовская область демонстрирует высокий уровень политической культуры и реальную конкурентность электорального процесса. В условиях высокой активности избирательных объединений ключевым фактором защиты прав граждан и легитимности выборов выступает профессиональная работа региональных институтов общественного контроля.

Александр Брод оценил работу Общественного штаба, сформированного на базе Общественной палаты Ростовской области, а также масштабную программу подготовки независимых наблюдателей:

«Ростовская область традиционно задает планку высокой электоральной состязательности и динамичной политической жизни. Кампания на Дону демонстрирует, что представленные в регионе партии подходят к выборам с высокой ответственностью, выдвигая подготовленных кандидатов и содержательные программы. Наша ключевая задача в рамках общественного мониторинга — обеспечить, чтобы эта живая политическая конкуренция проходила в строгом правовом поле. Залогом этой надежности выступает уверенная работа регионального Общественного штаба. Его авторитетный экспертный состав, объединивший опытных правоведов и лидеров общественного мнения, задает высокие стандарты независимого контроля. Отдельно отмечу успехи в образовательной деятельности штаба: масштабный курс подготовки наблюдателей формирует мощную команду независимых гражданских активистов, готовых гарантировать защиту избирательных прав граждан на каждом участке».

В Общественном штабе Ростовской области подчеркнули, что комплексная подготовка и методическое сопровождение кандидатов в наблюдатели продолжаются во всех муниципалитетах Дона. В дни голосования более 6000 независимых наблюдателей будут обеспечивать прозрачность и легитимность избирательного процесса.