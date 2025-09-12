Главная » Новости Ростовской области

В Ростове во время вечерней аварии пострадал 19-летний водитель

11 сентября в серьезной аварии на улице Ростова пострадал водитель легкового автомобиля. сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 21.30 на улице Советской. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по встречной полосе общественного транспорта. На нерегулируемом перекрестке он врезался в автомобиль Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении и совершал поворот на улицу 16-я Линия.

В результате ДТП, пострадал 19-летний водитель автомобиля Hyundai Accent. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что Госавтоинспекция Таганрога разыскивает водителя, покинувшего место ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО

