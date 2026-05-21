В Ростове сотрудники Госавтоинспекции выписали водителю  «Лада Веста» 120 протоколов

Общая сумма штрафов составила 178,5 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции с помощью комплекса фотовидеофиксации «Автоураган МС» остановили автомобиль «Лада Веста», регистрация которого была прекращена.

В отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Когда же водителя проверили через Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), выяснилось, что он на своем авто систематически нарушал ПДД: превышал скорость, ездил по выделенной полосе для общественного транспорта и допускал другие нарушения. В итоге на него вынесли 120 постановлений об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 178 500 рублей.

Фото: Госавтоинспекция РО