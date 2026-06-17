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В Ростове СК возбудил уголовное дело по факту гибели младенца, найденного в мусорном баке

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после того, как в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка. Инцидент произошел 16 июня.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, сообщение об обнаружении тела поступило в следственный отдел по Ворошиловскому району. Мертвого младенца нашли в мусорном контейнере рядом с многоквартирным жилым домом. При этом видимых следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Также проводятся другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в следственном управлении.

Ранее мы рассказали, что дончанин, убивший знакомого топором, спустя три месяца явился с повинной.

Фото rostov.sledcom.ru 

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Таганрогская правда

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