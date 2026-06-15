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В Ростове автобус проехал на красный свет и врезался в легковушку, двое доставлены в больницу

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14 июня в Ростове водитель автобуса проехал на красный свет и столкнулся с легковушкой, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

ДТП произошло в 10.40 на проспекте Нагибина. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса «МАЗ» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он врезался в автомобиль «Ваз 21074», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель легковушки и его 25-летний пассажир. Их доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе между Ростовом и Таганрогом: водитель иномарки врезался в стоящий грузовоз, машина загорелась.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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