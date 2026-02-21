В Ростов и Таганрог прибыла книга о Мариупольском театре

В Донской государственной публичной библиотеке состоялась презентация книги о Мариупольском драмтеатре, которая в тот же день появилась и в Таганроге.

Книга «Драмтеатр. Начало», рассказывающая об истории Мариупольского русского драматического театра, была представлена общественности в главной и крупнейшей библиотеке Донского края. Роскошное дорогостоящее издание выпущено в свет издательством «Новые регионы России» тиражом всего лишь в тысячу экземпляров. Текст параллельно – на русском и английском языках; много иллюстраций. Автор — ростовчанин, известный историк и публицист Сергей Кисин.

На презентации книги по собственной инициативе побывали таганрогский общественный деятель, библиофил, почетный читатель Чеховской библиотеки Владимир Дорда и его супруга и неизменная спутница Наталья. Они получили по одному экземпляру издания для таганрогских библиотеки и театра, носящих имя А.П. Чехова, а также для музея-заповедника. Адресатам эти книги были доставлены уже на следующий день.

