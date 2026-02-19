В Таганроге художник Виктор Брегеда представит свои работы на персональной выставке

В Таганроге откроется персональная выставка местного художника Виктора Брегеды, чье творчество привлекает внимание ценителей современного искусства. Экспозиция под названием «Прикосновения» начнет работу 25 февраля в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки.

Творчество Виктора Брегеды, которого некоторые называют художником-сюрреалистом и современным Сальвадором Дали, направлено на выход за границы привычной реальности. Художник стремится отразить фантазии, извлеченные из глубин подсознания, используя для создания новой реальности различные техники, включая технику гладкого письма. Его работы представляют автора не просто как живописца, но и как мыслителя, философа и созерцателя.

Открытие выставки запланировано на 17:00 по адресу: улица Петровская, 96, вход для всех желающих будет свободным. В последующие дни, вплоть до 22 марта, посетить экспозицию можно будет по билетам. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8(8634) 391-066 или 383-196.

Ранее мы рассказали, что лекция в музее Таганрога поведает о провале и триумфе чеховской «Чайки».

Фото Владимира Прозоровского (из архива)