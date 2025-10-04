В приоритете безопасность: как обслуживают трамваи Таганрога

«Таганрогский трамвай» раскрыл секрет, как ухаживают за красными вагонами, чтобы жители и гости Таганрога чувствовали себя уверенно и защищённо в поездках.

Каждый день перед выездом трамваи проходят обязательное техобслуживание. Специалисты осматривают все системы и узлы, влияющие не только на безопасность, но и на комфорт пассажиров.

Помимо ключевых элементов проверяются кондиционеры, отопление и мультимедийный комплекс, чтобы таганрожцам было уютно ехать в любую погоду. После проверки трамваи моют и убирают: дезинфицируют поручни, сиденья, панели и даже потолок.

Раз в 5000 км проводится углублённое техническое обслуживание: разбираются и очищаются все узлы и агрегаты, меняются изношенные детали, проводится ревизия. Особое внимание уделяется электронной системе управления, тормозным элементам, тележке и колёсным парам.

А если вдруг случается поломка на линии, неисправный вагон сразу заменяют. Затем инженеры разбираются в причинах и устраняют проблему, чтобы предотвратить её повторение. Перед возвращением на маршрут вагон обязательно проходит тестовую обкатку.

«Мы с большой любовью и заботой относимся к нашим красным красавцам и делаем всё возможное, чтобы ваши поездки были приятными и безопасными», — отмечают в «Таганрогском трамвае».

Фото: Telegram-канал «Таганрогского трамвая»