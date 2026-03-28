В пост можно приготовить не только полезные первые и вторые блюда, но и очень вкусную выпечку. И как раз сегодня мы хотим предложить вам такой рецепт – простой, из обычных доступных продуктов.

А будет это манник с яблоками, который прекрасно подойдет к душевному чаепитию в кругу семьи и друзей. Об истории возникновения и разновидностях блюда тоже расскажем.

Ингредиенты:

яблоки среднего размера — 1-2 шт.,

мука — 70 г,

манная крупа — 85 г,

вода — 100 мл,

сахар — 40 г,

растительное масло — 40 г,

разрыхлитель — 5 г,

ванильный сахар или корица — 5 г,

сахарная пудра (по желанию) — 10 г.

Приготовление

Насыпаем в миску манную крупу и сахар, заливаем водой и оставляем на 30 минут. В это время подготавливаем форму для запекания — можно использовать любую, застелив дно бумагой для выпечки. Форму лучше смазать маслом и посыпать тонким слоем муки. Затем нужно вымыть яблоки, разрезать пополам, очистить от серединки с семечками и нарезать тонкими ломтиками.

Теперь включаем духовку разогреваться до 200 градусов, так как тесто готовится быстро и надо, чтобы она прогрелась. Добавляем в миску с манкой растительное масло и ванильный сахар (или корицу). Муку с разрыхлителем просеиваем через сито в емкость с остальными ингредиентами и замешиваем тесто — венчиком или миксером на низкой скорости. Получается вязкая и мягкая масса, почти как для кекса.

На дно формы выкладываем слой яблок, затем тесто, немного его разравниваем и помещаем сверху еще один яблочный слой. Можно сверху слегка посыпать сахаром. Теперь ставим форму с тестом в середину духовки и убавляем температуру до 180 градусов. Выпекаем примерно 40-45 минут.

Наш постный манник с яблоками готов! Нежный, воздушный и ароматный — просто красота. Вынимаем его из духовки и даем остыть примерно 15 минут, затем аккуратно достаем из формы и нарезаем на порционные кусочки. Можно приступать к дружескому и теплому чаепитию!

Кулинарные истории

Подлинная история возникновения манника, к сожалению, не сохранилась. Однако существует несколько версий по поводу того, откуда на Руси появился этот пирог из манной крупы. Согласно одной из них, первый упрощенный рецепт пирога из манки возник в XII–XIII веках, когда манная крупа стала доступной для всех слоев населения.

По другой версии, рецепт манника был привезен путешественниками с Востока. В арабском мире есть похожий пирог из манки под названием «Басбуса», который существовал задолго до появления и широкого распространения этой крупы на Руси. Согласно третьей версии считается, что манник изобрел пекарь из города Мантуя в Северной Италии. Он назвал свое творение «мантованелла», впоследствии оно получило известность по всему миру, а наименование было адаптировано в русский «манник».

Слово же «манник» происходит от греческого μαννά (manná), что в русском языке означает «пища, падающая с неба» и связано с небезызвестным библейским преданием, ну в обиходе переводится, соответственно, как «манная крупа». За долгие века рецепт манника не был утрачен, в отличие от многих кулинарных традиций.

В СССР этот пирог стал десертом советской эпохи, его рецепт можно было найти в любой кулинарной книге, он часто был желанным гостем на праздничном столе. Главный секрет манника, как нетрудно догадаться, — манная крупа, которая придает пирогу характерную текстуру, делая его нежным, рассыпчатым и слегка влажным. В мире есть множество разновидностей манника. Так, в индийской кухне он получил название «сультанишки» и готовится с добавлением масла, какао-порошка, сахарной пудры и молока.

В Израиле манник — популярный пасхальный десерт, в который обязательно кладут мёд и растительное масло. А в Карпатах местные жители любят манник с добавлением ряженки и свежих ягод. В России тоже есть свои вариации манника. Например, существует шуриковский манник — с клюквой или клюквенным соком (очевидно, в названии прослеживается какая-то связь с любимой многими комедией Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика»). Известен также кубанский манник, в который хозяйки непременно добавляют чернослив и ваниль.

