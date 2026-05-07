Проект таганрогских предпринимателей в сфере агротуризма обсудили в Неклиновском районе

Предложение прозвучало в ходе совместного приема с депутатом Госдумы Сергеем Бурлаковым.

Депутат Госдумы от Таганрогского округа Сергей Бурлаков в рамках региональной недели провел прием граждан в Неклиновском районе вместе с главой района Василием Даниленко. В приеме также приняли участие заместители главы, главный архитектор, начальник управления социальной защиты.

«В ходе приема поступило обращение от предпринимателей из Таганрога. У заявителей есть намерение реализовать на территории Троицкого сельского поселения проект в сфере сельского хозяйства и агротуризма», — сообщил Сергей Бурлаков на своей страничке «ВКонтакте».

По словам Василия Даниленко, Неклиновский район открыт для таких инициатив — и уже есть успешные примеры, когда подобные проекты становятся точками роста для территории.

«Обстоятельно обсудили ключевые моменты, требующие внимания. Важно понимать: воплощение таких идей требует серьезной подготовки и соблюдения всех норм — земельного законодательства, экологических, санитарных и противопожарных требований», — подчеркнул глава Неклиновского района.

