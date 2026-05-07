Главная » Власть

Проект таганрогских предпринимателей в сфере агротуризма обсудили в Неклиновском районе

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Предложение прозвучало в ходе совместного приема с депутатом Госдумы Сергеем Бурлаковым.

Власть

Депутат Госдумы от Таганрогского округа Сергей Бурлаков в рамках региональной недели провел прием граждан в Неклиновском районе вместе с главой района Василием Даниленко. В приеме также приняли участие заместители главы, главный архитектор, начальник управления социальной защиты.

«В ходе приема поступило обращение от предпринимателей из Таганрога. У заявителей есть намерение реализовать на территории Троицкого сельского поселения проект в сфере сельского хозяйства и агротуризма», — сообщил Сергей Бурлаков на своей страничке «ВКонтакте».

По словам Василия Даниленко, Неклиновский район открыт для таких инициатив — и уже  есть успешные примеры, когда подобные проекты становятся точками роста для территории.

«Обстоятельно обсудили ключевые моменты, требующие внимания. Важно понимать: воплощение таких идей требует серьезной подготовки и соблюдения всех норм — земельного законодательства, экологических, санитарных и противопожарных требований», — подчеркнул глава Неклиновского района.

Фото: страница ВК Сергея Бурлакова.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

агротуризм Неклиновский район новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru