Главная » Благоустройство

На территории Таганрога с 17 марта выявлено 47 брошенных автомобилей

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Большее половины из них владельцы убрали с муниципальной земли после предупреждения властей.

Благоустройство

Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» регулярно проверяют территорию Таганрога, чтобы выявить брошенные автомобили.

Так, с 17 марта по 7 мая владельцам таких машин направили предупредительные требования об их перемещении по 47 адресам, сообщили в учреждении. На сегодняшний день 28 транспортных средств уже убраны с муниципальных земель самими собственниками после полученных уведомлений. Еще 19 автомобилей остаются в работе.

Власти продолжают работу в данном направлении, чтобы освободить общественные пространства города от брошенных машин, зачастую в неисправном состоянии, портящих облик города.

Фото: МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МКУ "Благоустройство" новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru