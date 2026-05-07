На территории Таганрога с 17 марта выявлено 47 брошенных автомобилей

Большее половины из них владельцы убрали с муниципальной земли после предупреждения властей.
Сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» регулярно проверяют территорию Таганрога, чтобы выявить брошенные автомобили.
Так, с 17 марта по 7 мая владельцам таких машин направили предупредительные требования об их перемещении по 47 адресам, сообщили в учреждении. На сегодняшний день 28 транспортных средств уже убраны с муниципальных земель самими собственниками после полученных уведомлений. Еще 19 автомобилей остаются в работе.
Власти продолжают работу в данном направлении, чтобы освободить общественные пространства города от брошенных машин, зачастую в неисправном состоянии, портящих облик города.
Фото: МКУ «Благоустройство»
