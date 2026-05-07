Базирующийся в Таганроге «Шахтер» из ДНР сыграет на «Форте Арене» с командой «Ростов-2»

В турнирной таблице донецкие футболисты идут на втором месте.

Футбольный клуб «Шахтер» из столицы ДНР города Донецка, играющий домашние игры в Таганроге на стадионе «Форте Арена» в пятницу, 8 мая, примет команду «Ростов-2».

Игра пройдет в рамках 7-го тура LEON Второй лиги Б (группа 1). Начало матча в 15.00. В предыдущем туре донецкие футболисты переиграли в гостях команду ПСК из станицы Динской Краснодарского края. Единственный мяч забил нападающий «Шахтера» Руслан Суанов.

После этой победы донецкая команда поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, уступая только лидеру  — ФК «Севастополь. Завтрашний соперник донецко-таганрогского клуба — дублеры «Ростова», идут на 3-м месте, отставая от «Шахтера» на одно очко. Таким образом, 8 мая в Таганроге встретятся две команды из лидируещей группы.

Фото: ФК «Шахтер»

