Силовики изъяли в частном доме под Таганрогом 11 тонн незаконно добытой рыбы на сумму свыше 3,5 млн рублей

Задержан мужчина, выясняются источники происхождения рыбной продукции.

Сотрудники ОМОН «Кобальт» Управления Росгвардии по Ростовской области обеспечили силовую поддержку пограничникам и представителям Россельхознадзора при проведении операции по изъятию немаркированной рыбной продукции под Таганрогом, в Неклиновском районе.

В ходе рейда на территории частного домовладения было обнаружено около 11 тонн рыбы частиковых видов, не имевшей соответствующей маркировки. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 3,5 миллиона рублей.

В рамках операции задержан 56-летний мужчина. В настоящее время собран материал для принятия процессуального решения. Следствию предстоит выяснить, откуда подозреваемый получил рыбу и каким образом она оказалась в обороте.

Фото: скрин видео пресс-службы управления Росгвардии по Ростовской области.