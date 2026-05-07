Схема с «безопасным счетом» лишила пенсионерку из Таганрога всех сбережений

Пожилая женщина потерла свыше миллиона рублей.

В Таганроге жертвой телефонных мошенников стала 75-летняя пенсионерка, лишившаяся более 1,2 миллиона рублей. Женщина обратилась в отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу, сообщив о хищении всех своих сбережений.

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками государственного органа. Они заявили о «подозрительных операциях» на ее банковских счетах и под предлогом защиты средств убедили перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка сняла все накопления в одном из банков и частями перевела их через банкомат. После завершения всех операций связь с мошенниками прервалась, и женщина решила обратиться в полицию.

Злоумышленники использовали несколько методов: звонки с подменных номеров, имитацию работы государственного органа, переадресацию через социальный мессенджер, запугивание и требование сохранять тайну, а также поэтапное снятие средств, чтобы избежать подозрений у банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Фото: magnific (для иллюстрации)