Главная » #В стране

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» охватит все регионы России в День Победы

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

9 мая 2026 года с 12.00 по местному времени по всей стране пройдет трансляция всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», объединяющей ветеранов Великой Отечественной войны в едином цифровом шествии, которое будет представлено на разных медиаповерхностях и в телеэфирах.

#В стране

Акцию с 2020 года проводит ООД «Бессмертный полк России». В 2026 году она стартовала 23 апреля с приема заявок, который длился до 6 мая на разных площадках: сайте акции 2026.polkrf.ru, мини-приложениях ВКонтакте https://vk.com/polk_app и в Одноклассниках https://ok.ru/app/polk, а также в приложении в МАКС https://max.ru/polk_app_bot.

В ходе акции собранные заявки прошли несколько этапов модерации, анкеты ветеранов проверяли более 2800 модераторов и модераторов-историков для обеспечения праздничной трансляции без нарушений и провокаций.

В День Победы основная трансляция пройдет на сайте 2026.polkrf.ru, а на медиаэкранах и других площадках видеоряды начнут транслировать с Дальнего Востока, по всей стране акция стартует в эфире и на экранах с 12.00 по местному времени.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Бессмертный полк новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru