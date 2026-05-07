Онлайн-шествие «Бессмертного полка» охватит все регионы России в День Победы

9 мая 2026 года с 12.00 по местному времени по всей стране пройдет трансляция всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», объединяющей ветеранов Великой Отечественной войны в едином цифровом шествии, которое будет представлено на разных медиаповерхностях и в телеэфирах.

Акцию с 2020 года проводит ООД «Бессмертный полк России». В 2026 году она стартовала 23 апреля с приема заявок, который длился до 6 мая на разных площадках: сайте акции 2026.polkrf.ru, мини-приложениях ВКонтакте https://vk.com/polk_app и в Одноклассниках https://ok.ru/app/polk, а также в приложении в МАКС https://max.ru/polk_app_bot.

В ходе акции собранные заявки прошли несколько этапов модерации, анкеты ветеранов проверяли более 2800 модераторов и модераторов-историков для обеспечения праздничной трансляции без нарушений и провокаций.

В День Победы основная трансляция пройдет на сайте 2026.polkrf.ru, а на медиаэкранах и других площадках видеоряды начнут транслировать с Дальнего Востока, по всей стране акция стартует в эфире и на экранах с 12.00 по местному времени.