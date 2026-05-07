Ливни с грозами и шквалистым ветром ожидаются в ближайшее время местами в Таганроге и по области

Непогода продлится до конца суток, а завтра, 8 мая.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. По данным регионального Гидрометцентра, с 15–17 часов сегодняшнего дня и до конца суток, а также в течение 8 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер порывами до 20–23 метров в секунду.

Жителям следует быть предельно осторожными, по возможности избегать поездок и пребывания на открытой местности, а также внимательно следить за сообщениями экстренных служб. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: magnific