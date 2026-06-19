В порту Таганрога установили навигационные буи с отечественными светооптическими приборами

В морском порту Таганрога завершился пилотный проект по модернизации плавучих предостерегательных знаков. ФГУП «Росморпорт» оснастило их светооптическими аппаратами собственного производства. Их технические характеристики обеспечивают видимость на расстоянии до 5,2 морских миль.

В ближайшие три года все филиалы «Росморпорта» планируют полностью перейти на использование собственных светооптических аппаратов. Это, как ожидается, повысит безопасность мореплавания, снизит зависимость от сторонних поставщиков и поддержит курс на импортозамещение. После того как предприятие закроет собственные потребности, оно намерено вывести продукцию на рынок.

Аппараты изготовлены из отечественных материалов, отличаются надежностью и простотой в обслуживании. Питание осуществляется от аккумуляторов, что позволяет оборудованию работать автономно. Включение и выключение происходит автоматически в зависимости от уровня освещенности и времени суток. Аппараты полностью пыленепроницаемы и выдерживают длительное погружение в воду на глубину более метра.

Ранее мы рассказали, что судно «Метеор» проходит финальные проверки перед выходом на маршрут Ростов-Таганрог.

Фото rosmorport.ru