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В порту Таганрога установили навигационные буи с отечественными светооптическими приборами

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В морском порту Таганрога завершился пилотный проект по модернизации плавучих предостерегательных знаков. ФГУП «Росморпорт» оснастило их светооптическими аппаратами собственного производства. Их технические характеристики обеспечивают видимость на расстоянии до 5,2 морских миль.

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В ближайшие три года все филиалы «Росморпорта» планируют полностью перейти на использование собственных светооптических аппаратов. Это, как ожидается, повысит безопасность мореплавания, снизит зависимость от сторонних поставщиков и поддержит курс на импортозамещение. После того как предприятие закроет собственные потребности, оно намерено вывести продукцию на рынок.

Аппараты изготовлены из отечественных материалов, отличаются надежностью и простотой в обслуживании. Питание осуществляется от аккумуляторов, что позволяет оборудованию работать автономно. Включение и выключение происходит автоматически в зависимости от уровня освещенности и времени суток. Аппараты полностью пыленепроницаемы и выдерживают длительное погружение в воду на глубину более метра.

Ранее мы рассказали, что судно «Метеор» проходит финальные проверки перед выходом на маршрут Ростов-Таганрог.

Фото rosmorport.ru

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Таганрогская правда

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