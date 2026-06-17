Судно «Метеор» проходит финальные проверки перед выходом на маршрут Ростов-Таганрог

Уже этим летом пассажирское судно «Метеор 120Р-7» планирует начать выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Таганрог. Об этом пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на судоходную пассажирскую компанию «Дон».

Сейчас время судно проходит дооснащение, чтобы сменить класс О (такие суда эксплуатируются только на внутренних водных путях) на смешанный режим «река — море» — О-ПР. Сделать это нужно для возможности захода в Мариуполь.

Проверка готовности судна к выходу в рейс проходит в несколько этапов: на холостом ходу, под нагрузкой и при перегрузке. После того как все неисправности будут найдены и устранены, судно передадут в эксплуатацию. Кроме того, потребуется время на оформление актов приемки-передачи.

«Ожидается, что это произойдет в июне-июле», — отметил перевозчик.

Ранее мы рассказали, что отменен пассажирский поезд между Таганрогом и Керчью.

Фото СПК «Дон»