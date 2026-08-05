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Погода в Таганроге 5 августа: солнце, облака, слабый ветер, днем до +34°

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5 августа в Таганроге сохраняется переменная облачность со слабым ветром восточного и северо-восточного направлений. Дождя не прогнозируют, влажность низкая — от 30 до 49 процентов. Днем будет жарко, температура воздуха +32°…+34°. УФ-индекс очень высокий, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно, жара спадет и градусник покажет +23°…+25°. Завтра будет солнечно, днем до +35°. Такая сухая и знойная погода продержится в городе до воскресенья, потом температура воздуха начнет понемногу снижаться.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +32°…+34° (по ощущениям, как +33°). Влажность — 30%. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду.

Ночью малооблачно, температура воздуха +23°…+25° (будет ощущаться, как +25°). Влажность — 49%. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +27°. Световой день продлится 14 часов 46 минут, убывающая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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