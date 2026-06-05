В Таганрогском механическом колледже состоялась презентация книги «Свинцовое небо» Андрея Рафтопуло

В актовом зале Таганрогского механического колледжа прошел урок мужества «Защитникам Отечества посвящается…», в рамках которого Андрей Рафтопуло представил свою новую книгу «Свинцовое небо».

Это событие, адресованное студентам первого курса, стало площадкой для встречи поколений и диалога о подвиге.

Особую значимость мероприятию придали почетные гости: депутат городской Думы Таганрога Елена Сирота, подполковник Вооруженных Сил в отставке Сергей Климов и сам автор — подполковник полиции в отставке Андрей Рафтопуло. Книга «Свинцовое небо» стала символичным подарком преподавателям и студентам.

«Свинцовое небо» — не просто сборник военных историй, а дань памяти фронтовому летчику, участнику двух войн, истинному патриоту Родины. Прообразом главного героя стал легендарный таганрогский летчик Игорь Шавша. В его руках, как говорят, оживали самолеты. Полвека Игорь Шавша посвятил авиации, воспитал плеяду выдающихся летчиков и космонавтов, среди которых – космонавт Владимир Джанибеков.

Андрей Рафтопуло — автор и других глубоких произведений, таких как «Записки кавказской заложницы», «Таганрог криминальный», «Повесть о солдатской матери». Его статьи, посвященные ветеранам МВД России, печатались на страницах таких изданий, как «Ветеран Дона», «Милицейские ведомости», «Полицейские ведомости Дона», «Таганрогская правда».

Елена Сирота, лично знавшая Игоря Шавшу, поблагодарила за приглашение и тепло отозвалась о презентации книги. Она напомнила, что именно Игорь Иванович и другие ветераны Вооруженных Сил когда-то предложили создать в Таганроге военно-морской музей, остающийся мечтой, которая, возможно, найдет свое воплощение.

Автор книги выразил надежду, что «Свинцовое небо» послужит ярким примером истинной доблести защитника Отечества и поможет в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Юлия Золотько, фото Александра Шпакова