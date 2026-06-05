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В России вступил в силу закон о десятилетнем сроке исковой давности по приватизации

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Принятый закон о десятилетнем сроке исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, закрепил права более 30 миллионов собственников квартир.

#В стране

Об этом на выездном заседании Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что приватизация в России охватывала не только крупные предприятия, но и массовый жилфонд. Он подчеркнул важность защиты добросовестных владельцев.

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе. Отметим, что договоров о приватизации жилья было заключено более 30 миллионов. Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено», — сказал Павел Крашенинников.

Закон направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту конституционных прав миллионов семей: итоги приватизации не могут быть пересмотрены по истечении установленного срока.

На основе материалов сайта «Единой России», изображение от freepik

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