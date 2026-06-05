Жители Таганрога могут предложить идеи благоустройства города на 2027 год

В Ростовской области начался новый этап конкурсного отбора инициативных проектов в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!».

Жители Таганрога могут предложить свои идеи по благоустройству города, реализация проектов-победителей запланирована на 2027 год.

«Таганрожцы традиционно активно участвуют в этой программе. С момента ее запуска в 2019 году в городе уже реализовано 59 инициатив, а в текущем году планируется воплотить еще 15 проектов», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Напомним, финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов, а также при небольшом софинансировании со стороны жителей. Благодаря программе в Таганроге восстанавливают спортивные площадки, ремонтируют тротуары, создают общественные пространства и закупают оборудование для учреждений культуры и образования.

Прием заявок на новый конкурс стартовал 1 июня. Чтобы принять участие, инициативная группа должна провести собрание граждан, после чего проект необходимо разместить на сайте vmeste.donland.ru. Для организации собрания нужно обратиться в администрацию Таганрога.

График отбора следующий: с 1 июня по 18 августа проходят собрания и размещение инициатив на портале, с 19 по 28 августа — технический отбор, с 29 августа по 28 сентября — голосование в поддержку проектов. Итоги конкурса подведут не позднее 27 ноября.

По вопросам участия можно обращаться в территориальное управление администрации города по телефонам: +7 (8634) 343-981 и +7 (8634) 343-982.

«Присоединяйтесь, выдвигайте свои инициативы, дорогие таганрожцы! Давайте продолжать развивать и делать наш город лучше вместе!», — обратилась к жителям Светлана Камбулова.

Фото: donland.ru