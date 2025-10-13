В библиотеке Таганрога откроется выставка картин Алексея Адамова

14 октября в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога откроется персональная выставка живописи Алексея Адамова.

Алексей Адамов – таганрожец, член ТСХР, Московского объединения художников, академик Международной академии культуры и искусств, обладатель золотой медали «Национальное достояние», золотой медали профессионального Союза художников, бронзовой медали ТСХ России. По версии журнала The Artist, он входит в топ пять лучших пейзажистов мира.

Открытие выставки состоится в 17.00 в здании Чеховской библиотеки на улице Петровской, 96. Вход свободный. В дальнейшем посетить ее можно будет по билетам или «Пушкинской карте». Выставка продлится по 26 октября. Телефон для справок: 8(8634)391-066, 383-196.

Фото из архива