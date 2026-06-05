Главная » #Официально

Как жители Таганрога в электронном виде могут получить налоговые уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

На чтение 2 мин Опубликовано

Налоговые уведомления по имущественным налогам (транспортный, земельный и налог на имущество) и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, удобно получать в электронном виде.

#Официально

Это можно сделать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал Госуслуг.

Подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно следующими способами:

  • с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый орган необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;
  • с использованием учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на портале Госуслуг. Авторизация в Личном кабинете налогоплательщика таким способом возможна при условии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг (пользователь обращался для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА – отделения Почты России, МФЦ и др.);
  • с помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минцифры России.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления начнут выгружаться после их формирования автоматически в личный кабинет на Госуслугах всем пользователям, зарегистрированным в ЕСИА.

Налоговые уведомления не направляются через Госуслуги налогоплательщикам, направившим в налоговые органы через Госулуги уведомление о прекращении получения документов и не направивших в дальнейшем уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов с использованием Госуслуг.

В текущем году граждане получат налоговые уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, за налоговый период 2025 год по сроку уплаты не позднее 1 декабря 2026 года.

ИФНС России по Таганрогу

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

налоги новости Таганрог технологии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru