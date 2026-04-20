В Национальном центре «Россия» стартовал III муниципальный форум «Малая Родина – сила России»

В числе первых к участникам форума обратился Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что одна из его ключевых целей – усиление внутрипартийной коммуникации. Прошедший год, по словам Председателя «Единой России», был объявлен Годом муниципального депутата. А партию представляют 130 тысяч местных депутатов, это 84% от их общего числа.

«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» проводится ежегодно по поручению Президента. Его организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В этом году в форуме участвуют 7 тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней, а также главы муниципальных образований, законодатели, эксперты и предприниматели из Абхазии, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Участники обсуждают вопросы и перспективы комплексного развития территорий, лучшие практики работы на местах. Среди ключевых тем также – гуманитарная миссия как часть народной программы, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи муниципального депутата как «передового фронта» защиты интересов жителей.

