В музыкальной школе Таганрога прозвучат произведения современных композиторов Евразии

16 апреля в Большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского музыканты-педагоги и учащиеся этой школы исполнят произведения 20 современных композиторов из России, Китая, Индии, Казахстана, Италии, Турции. Концерт пройдет в рамках международного проекта «Композиторы Евразии – детям».

Вчера, 15 апреля, состоялась творческая встреча с автором идеи, инициатором проведения этого проекта московским композитором, председателем Союза композиторов Евразии Жанной Габовой. Так наш город присоединился к уникальному международному просветительскому проекту «Композиторы Евразии – детям».

Жанна Габова, получившая поочередно четыре высших музыкальных образования (в Казахстане, в Москве, в Китае и в Иране), мама троих детей, убедилась в том, что при всем богатстве музыкальной культуры человечества перед современными композиторами – огромный простор для деятельности. Особенно остро нуждаются в новинках начинающие музыканты. Жанна нашла единомышленников в разных странах — так зародился проект, в реализации которого теперь принимает участие и ТДМШ им. П.И. Чайковского.

Жанна Габова впервые приехала в наш город, но уже, по её же признанию, полюбила и Таганрог, и его юных музыкантов, и мечтает приезжать к нам снова и снова.

Ну а пока что она проведет концерт «Композиторы Евразии – детям», представляющий палитру современной музыки евразийского континента в исполнении воспитанников и преподавателей музыкальной школы имени П.И. Чайковского, старейшая на юге России музыкальная школа не только бережно хранит свои великие традиции, но и остается на гребне волны современной музыкальной культуры.

Концерт состоится сегодня, 16 апреля, в 18.00 по адресу: переулок Украинский, 8. Приглашаются все интересующиеся. Вход – свободный.

Владимир Прозоровский, фото автора