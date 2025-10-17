Главная » Культура

Музей Таганрога принял в дар бюст и портрет Куинджи

На чтение 2 мин Просмотров 37 Опубликовано

16 октября в центре «Мой бизнес» прошла церемония передачи в дар Таганрогскому художественному музею бюста Архипа Куинджи работы скульптора Алексея Коноза, а также портрета этого художника, выполненного Лилианой Кофановой.

Культура

Культурная акция «Архип Куинджи. Путешествие домой» состоялась в рамках реализуемого в течение нынешнего года туристического проекта «Жемчужина Меотиды». Её организаторами выступили директор Автономной некоммерческой организации творческого и культурного объединения художников и мастеров народных искусств «АРТ-АЛЛЕЯ» Лилиана Кофанова и руководитель Творческого объединения «Славянский уклад» Мария Шмытикова.

Жители Ейска Краснодарского края художница Лилиана Кофанова и скульптор Алексей Коноз и таганроженка Мария Шмытикова совместно возводят культурный мост Ейск – Таганрог – Мариуполь. Архип Куинджи их внимание привлек неслучайно. Он родился и вырос в Мариуполе, но 5 лет своей жизни провел в Таганроге, работая здесь ретушером фотографий.

Алексей Коноз выполнил из гипса бюст Архипа Куинджи и его авторскую копию, а Лилиана Кофанова создала портрет выдающегося пейзажиста и мариниста, на основе которого ограниченным тиражом в 150 экземпляров была издана сувенирная открытка. Часть этих открыток при участии посткроссеров из Таганрога была отправлена в Мариуполь.

Бюст Архипа Куинджи и его портрет работы Лилианой Кофановой были переданы в коллекцию Таганрогского художественного музея, дары приняла заместитель директора музея Татьяна Гукалова.

Сегодня, 17 октября, такой же бюст выдающегося уроженца Мариуполя займет почетное место в Мариупольском государственном университете имени А.И. Куинджи.

Ранее мы рассказали, что на выставке в Таганроге представлены картины всемирно известного живописца.

Владимир Прозоровский

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бюст Куинджи культура музей новости подарок Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru