Музей Таганрога принял в дар бюст и портрет Куинджи

16 октября в центре «Мой бизнес» прошла церемония передачи в дар Таганрогскому художественному музею бюста Архипа Куинджи работы скульптора Алексея Коноза, а также портрета этого художника, выполненного Лилианой Кофановой.

Культурная акция «Архип Куинджи. Путешествие домой» состоялась в рамках реализуемого в течение нынешнего года туристического проекта «Жемчужина Меотиды». Её организаторами выступили директор Автономной некоммерческой организации творческого и культурного объединения художников и мастеров народных искусств «АРТ-АЛЛЕЯ» Лилиана Кофанова и руководитель Творческого объединения «Славянский уклад» Мария Шмытикова.

Жители Ейска Краснодарского края художница Лилиана Кофанова и скульптор Алексей Коноз и таганроженка Мария Шмытикова совместно возводят культурный мост Ейск – Таганрог – Мариуполь. Архип Куинджи их внимание привлек неслучайно. Он родился и вырос в Мариуполе, но 5 лет своей жизни провел в Таганроге, работая здесь ретушером фотографий.

Алексей Коноз выполнил из гипса бюст Архипа Куинджи и его авторскую копию, а Лилиана Кофанова создала портрет выдающегося пейзажиста и мариниста, на основе которого ограниченным тиражом в 150 экземпляров была издана сувенирная открытка. Часть этих открыток при участии посткроссеров из Таганрога была отправлена в Мариуполь.

Бюст Архипа Куинджи и его портрет работы Лилианой Кофановой были переданы в коллекцию Таганрогского художественного музея, дары приняла заместитель директора музея Татьяна Гукалова.

Сегодня, 17 октября, такой же бюст выдающегося уроженца Мариуполя займет почетное место в Мариупольском государственном университете имени А.И. Куинджи.

Ранее мы рассказали, что на выставке в Таганроге представлены картины всемирно известного живописца.

Владимир Прозоровский

Фото Сергея Плишенко