В музее Таганрога выступят молодые композиторы из Ростова и Краснодара

В воскресенье, 24 мая, в Литературном музее А.П. Чехова состоится литературно-музыкальная программа «Майские партитуры: из века в век» в рамках проекта «Музыка в музее».

Гости музея услышат произведения современных авторов – членов Молодежной секции Союза композиторов (камерные пьесы для фортепиано, струнных, народных инструментов; лирические картины для вокала и фортепиано, прелюдии для фортепьяно, комические пьесы).

В программе соседствуют изысканный академизм, синтез эстрадной простоты с гармониями поздних романтиков, колорит русских народных инструментов и смелая эклектика музыкантов. Программа построена как живая беседа со зрителем с позиции содержательности и красоты, оставаясь в духе своего времени.

Мероприятие будет интересно как искушенным поклонникам музыки, так и тем, кто только открывает для себя мир современной классики. Прозвучат авторские произведения молодых композиторов юга России: Р. Куркчияна, А. Гаркавцева, Д. Колестратова, Н. Кочур, М. Фуксмана, А. Рыбалкина, Р. Серёгина.

Программа реализуется при поддержке Молодежной секции Ростовского регионального отделения Союза композиторов России.

Начало концерта 24 мая в 17 часов. Справки по телефону: 8 (8634) 61-14-66.

