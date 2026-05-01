В музее Таганрога воссоздадут маршрут прогулки императора Александра I по городскому парку

2 мая в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» пройдет интересная лекция, посвященная 220-летию со дня основания главного городского парка. Мероприятие обещает познакомить слушателей с любопытными фактами из истории этого общественного пространства.

Лекцию проведет заведующая музеем, кандидат искусствоведения Марианна Григорян. В ходе встречи участникам предложат проследить, как менялся визуальный облик городского сада на протяжении столетий, и попытаться взглянуть на него глазами таганрожцев XIX и XX веков. Гости смогут мысленно прогуляться по саду, используя любимый маршрут императора Александра I, и попробовать найти место, откуда он любовался Таганрогским заливом. Лектор также расскажет, в каком сооружении парка жители города давали торжественный обед в честь наследника Николая Александровича, сына Александра II. Слушатели узнают, что такое парковая ротонда и сколько их было в дореволюционном саду, определят расположение Гимназической аллеи, выяснят, как со временем менялась ограда парка, и какое сооружение в XIX веке находилось на месте Вечного огня.

Начало лекции «Городской парк: взгляд сквозь года» в 14.00 в здании музея на улице Фрунзе, 80. Справки по телефону: 8(8634)61-43-33.

Фото: Светланы Камбуловой