Завтра, 2 мая, в Таганроге пройдут первые экскурсии в Гимназическом саду, который откроет двери для всех, кто хочет прогуляться по легендарной земле, где около двухсот лет назад рос сад Таганрогской мужской гимназии — той самой, которую окончил Антон Павлович Чехов.

Как сообщает Таганрогский музей-заповедник, участники экскурсии узнают, как появился гимназический сад и какую роль он играл в Таганроге XIX века, как в современных садово-парковых формах удалось воплотить историю и сохранить память о старинном гимназическом саде. Увидят главные деревья: липы, каштаны, декоративные махровые вишни, восстановленную старую сиреневую аллею и «Вишню Владимирскую» — тот самый сорт, который Чехов собственноручно сажал в Мелихове.

Экскурсанты познакомятся с выставкой под открытым небом «Первая на Юге России» и увидят галерею выдающихся выпускников. Пройдут по двору, об играх в котором оставил яркие воспоминания Александр Чехов, вспомнят о трагических событиях из жизни гимназии и гимназического сада времен Великой Отечественной войны, прогуляются по цветнику, чьи очертания повторяют форму пыльцы вишнёвого цветка под микроскопом, увидят сцену под открытым небом.

Сегодня сад снова становится культурным центром, как когда-то актовый зал гимназии.

А в финале можно будет навести смартфон на таблички с QR-кодами и прочитать рассказы Чехова («Учитель словесности», «Человек в футляре» и др.) прямо там, где прошли детство и юность писателя.

Посетители уйдут с чувством, что они не просто узнали даты, а прожили маленькую жизнь вместе с гимназистами, учителями, литературными героями и самим Чеховым, чей вишнёвый сад теперь растёт и здесь.

Расписание экскурсионных сеансов: вторник, четверг и суббота в 11.00 и в 16.00. Первые группы на экскурсию по саду приглашаются уже завтра, 2 мая, в 11.00 и в 16.00. Гимназический сад ждёт вас. Здесь земля говорит, воздух помнит, и даже вишнёвые деревья шепчут чеховские строки.

