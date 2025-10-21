Главная » Культура

В музее Таганрога прозвучат произведения для скрипки и виолончели

26 октября в Таганроге «Вечер виолончельной и скрипичной музыки» пройдет в Литературном музее А.П. Чехова.

В программе мероприятия – произведения для скрипки и виолончели в сопровождении камерного оркестра. В исполнении молодых талантливых музыкантов прозвучат «Концерты» И. Гайдна и Л. Боккерини, а также «Мелодия» П. Чайковского, «Соната» Дж. Саммартини, «Гавот» Дж. Поппера, «Румынские танцы» Б. Бартока, «Цыганские напевы» П. Сарасате.

Исполнители – камерный оркестр Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова «Musica della vita», главный дирижёр – Заслуженный артист РФ, профессор Сергей Нестеров. Солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты консерватории и учащиеся лицея при консерватории.

Музыкальный вечер начнется в 16.00 в здании музея на улице Октябрьской, 9. Телефон для справок и бронирования билетов: 8(8634)61-14-66, 8-999-692-04-53.

Ранее мы рассказали, что 26 октября во Дворце Алфераки Таганрога пройдёт вечер памяти Чайковского.

