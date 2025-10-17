Главная » Культура

Во Дворце Алфераки Таганрога пройдёт вечер памяти Чайковского

26 октября в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога состоится историко-музыкальный вечер «Памяти великого художника».

25 октября (по старому стилю) 1893 года скончался Пётр Чайковский. Утрата больно ранила молодого Сергея Рахманинова, которому Пётр Ильич оказывал поддержку в творческих начинаниях. Почтить память горячо любимого композитора и наставника Сергей Рахманинов решил через музыкальный памятник. Созданное «Элегическое трио №2» или «Памяти великого художника», стало одной из вершин его камерно-инструментального творчества.

Знаменитое произведение-посвящение исполнят лауреаты международных конкурсов: Нестор Никитин (скрипка), Анжелика Шатрова (фортепиано), Всеволод Шатров (виолончель). Нестор Никитин – выпускник МГК им. П.И. Чайковского, обладатель скрипки Фонда Владимира Спивакова, солист Ростовского государственного музыкального театра. Анжелика и Всеволод Шатровы вели концертную деятельность в Китае, ныне – солисты оркестра Ростовского государственного музыкального театра, муниципального государственного ансамбля «Каприччио».

Историко-музыкальный вечер начнётся в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8(8634)383496.

Фото из архива

